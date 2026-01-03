Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat

Çocuğunuzun burun akıntısı ve hapşırığı kış boyu hiç geçmiyor mu? Hemen çocuğum sürekli grip oluyor diye düşünmeyin. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akçal, basit bir soğuk algınlığı sanılan belirtilerin aslında "Ev Tozu Akarı Alerjisi" olabileceğini belirterek, aileleri 3 basamaklı tedavi konusunda uyardı.

Gözle görülmeyen ancak mikroskop altında canavarı andıran ev tozu akarları, çocukların sağlığını tehdit eden en büyük ev içi düşmanlardan biri. Halıdan yastığa, yorgandan perdeye kadar evin her noktasına yerleşen bu canlılar, özellikle sonbahar ve kış aylarında alerjik çocukların kâbusu oluyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Ömer Akçal, ailelerin bu durumu genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırdığını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

ÜST VE ALT SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR

Ev tozu akarlarının solunum yoluyla alınan alerjenler olduğunu belirten Doç. Dr. Akçal, “Sağlıklı bireyler bu alerjenleri solusa da herhangi bir sorun yaşamazken, duyarlı çocuklarda zamanla çeşitli alerjik belirtiler ortaya çıkabiliyor” dedi. Bu belirtilerin üst solunum yollarında burun tıkanıklığı, akıntı, hapşırık ve kaşıntı şeklinde görüldüğünü ifade eden Akçal, bu tablonun alerjik rinit olarak tanımlandığını belirtti. Alt solunum yolları tutulduğunda ise öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi bulgularla alerjik astım gelişebileceğini söyledi.

YAŞLA BİRLİKTE SIKLIĞI ARTIYOR

Ev tozu akarı alerjisinin genellikle 3 yaşından sonra ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Akçal, “5 yaşından sonra sıklığı belirgin şekilde artar. Ev içi bir alerjen olduğu için belirtiler daha çok ev ortamında ortaya çıkar ve yıl boyunca devam edebilir” diye konuştu. Kapı ve pencerelerin daha az açıldığı kış aylarında belirtilerin şiddetlendiğini belirten Akçal, üst solunum yolu enfeksiyonlarının da tabloyu ağırlaştırabildiğine dikkat çekti.

TEDAVİ ÜÇ BASAMAKTA YAPILIYOR

Ev tozu akarı alerjisinde tedavinin üç basamakta ele alındığını söyleyen Doç. Dr. Akçal, ilk adımın korunma önlemleri olduğunu vurguladı. “Çocuğun odasında mümkün olduğunca az eşya bulunmalı, ev tozu tutan materyaller azaltılmalı. Gerekli durumlarda hava temizleme cihazları da kullanılabilir” dedi. İkinci basamakta ise alerjik rinit, astım ya da egzama gibi mevcut tabloya yönelik medikal tedavilerin uygulandığını belirten Akçal, ilaç ihtiyacının yoğun olduğu ve yaşam kalitesinin etkilendiği durumlarda üçüncü basamak olan alerji aşısının gündeme geldiğini ifade etti.

ALERJİ AŞISI UZUN SOLUKLU BİR TEDAVİ

Halk arasında alerji aşısı olarak bilinen alerjen spesifik immünoterapinin kısa süreli bir uygulama olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Akçal, “Bu tedavi tek dozluk bir aşı değildir. En az 3, en fazla 5 yıl süren, düzenli takip gerektiren bir tedavi sürecidir ve mutlaka çocuk alerji ve immünoloji uzmanları tarafından planlanmalıdır” şeklinde konuştu.