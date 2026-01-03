BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  DÜNYA

ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar

ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Abone ol

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta farklı noktalarda birbiri ardına patlamalar meydana geldi.

Haber ajansı Reuters, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı ve patlama seslerinin bir askeri üssün yakınlarından geldiği bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

ABD-Venezuela gerilimi

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik büyürken, ABD Karayiplerde askeri varlığını güçlendiriyor.

ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı gönderdi.

Eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Trump'tan "petrolü geri istiyoruz" açıklaması

Venezuela'da petrol sektöründe iş yapan Amerikan firmalarının "kovulduğunu" belirten Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." şeklinde konuştu.

İddiaları reddeden Maduro, "Petrolümüzü ve gazımızı bedavaya almak istiyorlar" diyerek bu petrolün Venezuela halkına ait olduğunu kaydediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
Anadolu Efes'te kabus sürüyor Kızılyıldız'dan 22 sayı fark yediler
Anadolu Efes'te kabus sürüyor Kızılyıldız'dan 22 sayı fark yediler
"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı
"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı
Merih Demiral, Al Ahli'nin kazandığı maçta galibiyet golünü attı
Merih Demiral, Al Ahli'nin kazandığı maçta galibiyet golünü attı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı
Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'na mirasçı çıktı! Başvuru kabul edildi
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'na mirasçı çıktı! Başvuru kabul edildi