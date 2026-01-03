ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta farklı noktalarda birbiri ardına patlamalar meydana geldi.

Haber ajansı Reuters, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı ve patlama seslerinin bir askeri üssün yakınlarından geldiği bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

ABD-Venezuela gerilimi

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik büyürken, ABD Karayiplerde askeri varlığını güçlendiriyor.

ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı gönderdi.

Eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Trump'tan "petrolü geri istiyoruz" açıklaması

Venezuela'da petrol sektöründe iş yapan Amerikan firmalarının "kovulduğunu" belirten Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." şeklinde konuştu.

İddiaları reddeden Maduro, "Petrolümüzü ve gazımızı bedavaya almak istiyorlar" diyerek bu petrolün Venezuela halkına ait olduğunu kaydediyor.