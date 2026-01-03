Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Uyuşturucu soruşturmasında gizli tanık beyanlarında adı geçen isimlerden avukat Serkan Toper, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmadaki "etkin pişmanlık" ifadelerinde en çok geçen isimlerden biri olan MHP'li avukat Serkan Toper, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyareti ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Toper fotoğrafa "Devlet büyüğümüz Sn. Devlet Bahçeli Beyin yeni yılını ve yeni yaşını kutlayabilme onurunu yaşadım. Allah uzun ömür versin" notu ekledi.

Gizli tanık beyanlarında adı geçen Toper, iddialara karşılık "Bu gizli tanık beyanında, Mehmet Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını değerlendirdiğim iddialarına dair; Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır” açıklaması yapmıştı.

Toper iddiaları ve hakkında söylenenleri “itibar suikastı” olarak değerlendirmişti.