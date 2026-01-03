BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

Sultanbeyli'de boya imalathanesinde yangın

Sultanbeyli'de boya imalathanesinde yangın

Sultanbeyli'de boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abone ol

Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan tek katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla imalathanenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı
Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat
Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat
Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı
Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı
Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular yaralandı
İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular yaralandı
ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar
ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
Anadolu Efes'te kabus sürüyor Kızılyıldız'dan 22 sayı fark yediler
Anadolu Efes'te kabus sürüyor Kızılyıldız'dan 22 sayı fark yediler