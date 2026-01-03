Venezuela'ya saldırı! ABD Başkanı Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

TRUMP AÇIKLADI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

"SON DERECE BAŞARILI BİR OPERASYONDU"

New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu. Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı. Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.