Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak
Real Madrid'in, Arsenal forması giyen Saliba'yı transfer etmek için Arda Güler'i takasta kullanabileceği öne sürüldü.
Real Madrid'de Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte vazgeçilmezlerden biri olmuştu.
Arsenal'in yakın ilgi gösterdiği milli futbolcu için eflatun-beyazlıların çok konuşulacak bir karar aldığı iddia edildi.
ARSENAL'İN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Arda Güler için Arsenal'in Real Madrid'e baskısı sürüyor
İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, Arda Güler için 80-90 milyon Euro'yu gözden çıkaran Arsenal'i daha önce reddetmişti. Ancak işin rengini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.