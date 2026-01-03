BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88

Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak

|
Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak

Real Madrid'in, Arsenal forması giyen Saliba'yı transfer etmek için Arda Güler'i takasta kullanabileceği öne sürüldü.

Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak - Resim: 1

Real Madrid'de Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte vazgeçilmezlerden biri olmuştu. 

18
Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak - Resim: 2

Arsenal'in yakın ilgi gösterdiği milli futbolcu için eflatun-beyazlıların çok konuşulacak bir karar aldığı iddia edildi.

28
Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak - Resim: 3

ARSENAL'İN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Arda Güler için Arsenal'in Real Madrid'e baskısı sürüyor

38
Takımdan ayrılması imkansız deniyordu! Real Madrid Arda Güler'i takasta kullanacak - Resim: 4

İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, Arda Güler için 80-90 milyon Euro'yu gözden çıkaran Arsenal'i daha önce reddetmişti. Ancak işin rengini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

48