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Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!

Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Nazım'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün ardından sakatlanan Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Fenerbahçeli oyuncunun adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Genç sağ bek, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı Lacivertliler, tedavisi süren Gökhan Gönül’ü ise derbiye yetiştirmeye çalışıyor.

Erol Bulut son oynanan Gençlerbirliği maçında sağ bekte Mauricio Lemos’a görev vermişti.

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