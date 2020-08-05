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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!

İtalya Seria A ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin kısa süre içinde takımdan ayrılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isim, Hellas Verona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

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Roma'nın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Mert Çetin, bir diğer İtalya Serie A takımı Hellas Verona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Taraflar anlaşmaya vardılar ve Milli oyuncu Mert Çetin, kısa süre içinde yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek. Di Marzio'nun haberine göre; anlaşma kiralık olarak gerçekleşecek ve Roma istediği zaman oyuncusunu geri alma hakkına sahip olacak.

Milli futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istemişti.

Hellas Verona bu transfer ile kiralık oyuncuları Amir Rrahmani'nin Napoli'ye dönüşü sonrası oluşan boşluğu doldurmak istiyor.

Mert Çetin, Roma'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmediği için bu turnuvada forma giyemeyecek. 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Roma forması ile 6 maçta görev aldı.

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