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Fatih Öztürk teklife 'evet' dedi Galatasaray 5. transferini bitirdi

Galatasaray, geçen sezon transferi son anda direkten dönen Fatih Öztürk ile 1 yıl rötarlı da olsa imza noktasına geldi ve 5.transferini bitirdi.

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Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. 

Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hedefteki isimleri bir bir imza aşamasına getiriyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdoulleai ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 5. transferini de bitirdi.

Hürriyet'in haberine göre, özellikle ligin ilk yarısı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen Galatasaray'da Fatih'in transferine teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyince Kasımpaşa'ya giden Fatih Öztürk ve temsilcisi bu teklife yeşil ışık yaktı.

Teklife 'evet' dedi
Kasımpaşa'da bu sezon 20 lig maçında görev alan ve kalesinde 44 gol gören 33 yaşındaki eldiven son dönemde ise geçirdiği sakatlığın ardından yedek kalmıştı. Ligin 2. yarısında kaleyi Ramazan'a kaptıran ve geri alamayan Fatih'in de Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.

TL bazında kontrat
Fatih Öztürk'ün de gözden düştüğü Kasımpaşa'dan ayrılmak istediği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. 33 yaşındaki file bekçisini bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, tecrübeli eldiven ile de TL bazında kontrat yapacak.

5.transfer olacak
Sarı kırmızılılar Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdoulleai ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 5. transferini deneyimli kaleciyi renklerine katarak yapmış olacak. Ayrıca kiralık sözleşmeleri biten Seri ve Lemina'nın Türkiye'de tatil yaptıkları ve durumlarının netleşmesini bekledikleri belirtildi.

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