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Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'de 32. hafta maçında Sivasspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden her iki takım da bu karşılaşmada galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor.

Ligde yaptığı son 3 maçta 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe haftaya 50 puanla 7. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım rakibi karşısında kazanarak Avrupa şansını sürdürmek istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Yiğidoların da Şampiyonlar Ligi şansı devam ediyor.

Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Sivasspor (İlk yarı oynanıyor)

27' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Simon Falette'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Türüç rakiplerini ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.

9' GOOOLL!!! Sivasspor, Arouna Kone'nin golü ile maçta öne geçiyor! Ozan Tufan'ın Emre Kılınç'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Arouna Kone yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Ülker
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 21.00
Yayın: beIN SPORTS HD1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Simon Falette, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Vedat Muriqi

Sivasspor: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Arouna Kone, Emre Kılınç

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