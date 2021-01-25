Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Başakşehir galibiyetiyle ateş hattından sıyrılan Kayserispor ise Kadıköy'de sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip geldiği haftada fire vermek istemiyor. 39 puanı bulunan ve 1 maç eksiği olan Kanarya, 3. sırada yer alıyor. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran ve Kadıköy'e moralli gelen Kayserispor ise 19 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe - Kayserispor

Stat: Ülker

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Lemos, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetslos, Behich, Attamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga