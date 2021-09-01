Fenerbahçe, karşılıklı olarak Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.Abone ol
Transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe; geçen sezonu sakat geçiren Diego Perotti'yi de takımdan gönderdi. Sarı-lacivertli kulüp, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
4 maça çıktı
33 yaşındaki Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.