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Fenerbahçe, karşılıklı olarak Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, karşılıklı olarak Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

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Transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe; geçen sezonu sakat geçiren Diego Perotti'yi de takımdan gönderdi. Sarı-lacivertli kulüp, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

4 maça çıktı
33 yaşındaki Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.

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