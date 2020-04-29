Fenerbahçe hoca arıyor! İşte listedeki isimler

4 Mayıs’ta antrenmanlara başlamayı planlayan Fenerbahçe, hoca arayışını Başkan Ali Koç ve Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak kaptan Emre üzerinden yürütüyor.

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Teknik direktör sorununu çözemeyen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu ile arayışlarını sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler’de Dalic ve Bjelica’nın yanı sıra Mircea Lucescu ile oğlu Razvan öncelikli adaylar.

ZLATKO DALIC

Hırvatistan Milli Takımı’nın başında olan Zlatko Dalic’in sözleşmesi önümüzdeki Temmuz ayının sonunda bitiyor. Ülkesini 2018 Dünya Kupası’nda finale taşımayı başaran Dalic, normalde EURO 2020 sonrası milli takıma veda etmeyi düşünüyordu. Ancak turnuvanın ertelenmesi sonrası Dalic’in artık tamamen yeni sezona odaklandığı ve bir kulüp takımında kariyerine devam etmek istediği biliniyor. Fenerbahçe’nin hoca listesindeki önemli adaylar arasında başı çeken Dalic, İvan Rakitic ve Luka Modric gibi yıldızları çok iyi idare ederek, takım oyununu Hırvatistan’da başarıyla uygulatmıştı.





NENAD BJELİCA

Zlatko Dalic’in yanı sıra Fenerbahçe’nin hoca adayları arasındaki diğer Hırvat isim Nenad Bjelica... Son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb’i çalıştıran Bjelica, İtalya ve Avusturya’da teknik adamlık deneyimleri yaşadı. Artık kariyerine büyük liglerde devam etmek istediğini belirten deneyimli hoca, İspanyolca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca da biliyor. Ofansif futbolu benimseyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, başarıya aç olması ve hırslı görüntüsüyle, Sarı- Lacivertliler’in ilgisini oldukça çekiyor.

LUCESCU-RAZVAN

Kanarya’nın listesinde Türkiye’yi en iyi bilenlerin başında yabancı olarak elbette Mircea Lucescu geliyor... Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra A Milli Takımımız’ı çalıştıran, bu süreçte başarılı işlere imzasını atan Lucescu’nun, Fenerbahçe’ye gelmesi durumunda yanında oğlu Razvan Lucescu’nun da olması bekleniyor. Luce’nin, teknik direktörlük koltuğunu oğluyla paylaşmaya hazır olduğu ve tecrübesiyle Kanarya’yı tekrar şampiyon olacağı günlere döndürebileceği düşünülüyor. Bu arada Razvan, şu an Suudi Arabistan’da Al-Hilal Riyad’ın başında.

EROL BULUT-HÜSEYİN EROĞLU

Teknik direktör konusunda Fenerbahçe’nin önceliği yabancı hoca gibi gözüküyor. Ancak gündemdeki yabancı hocalarda sıkıntı yaşanırsa, rota Türkiye’deki yerlilere çevrilecek. Yerlilerde de en güçlü aday, Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut. Uzun yıllar Fenerbahçe’de forma giyen ve teknik adamlık kariyerinde de hızla yükselişe geçen Bulut’un yanı sıra yerlilerde gündeme gelen diğer hoca da altyapıdan gençleri A Takım’a kazandırmada oldukça başarılı olan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu.

NIKO KOVAC

Almanya’da Frankfurt’la harika işler başaran ve bu sayede Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih’in teknik direktörü olmayı başaran Niko Kovac, geçtiğimiz yılın sonlarında kulüple yollarını ayırmıştı. Hırvat teknik adam, Fenerbahçe’nin listesinde ancak Bayern gibi bir dünya devini çalıştırdıktan sonra tercih yaparken biraz daha ince detaylar üzerinde duruyor. Bu açıdan imkânsız olmasa da onunla anlaşmak pek de kolay gözükmüyor