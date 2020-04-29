Kuşum Aydın aslen nereli yaşı kaç şarkıcı Aydın kimdir?

Magazin basınında yıllardır Kuşum Aydın lakabıyla tanınan ve gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan şarkıcı hakkında ortaya atılan iddia olay oldu. Daha önce bir kez evlilik yapan Kuşum Aydın'ın üniversite yıllarında sevgilisini hamile bıraktığı ve şu anda 33 yaşında çocuğu oldu iddia edildi. Peki Kuşum Aydın'ın eşi ve çocuğu kimdir?

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Kuşum Aydın hakkında ortaya atılan bir iddia günün konusu oldu. Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan şarkıcının bilmediği bir çocuğu olduğu iddia edildi. Daha önce 2008 yılında Almanya'da gizlice evlenen Kuşum Aydın'ın bu evliliği 2013 yılında olaylı bir şekilde bitmişti. Daha sonra Kuşum Aydın üniversite yıllarında İsviçreli bir kız arkadaşının olduğunu ve kızın hamile kaldım dediğini açıklamıştı. Yıllar sonra Aydın 33 yaşında olduğunu düşündüğü çocuğunun peşine düştü. İddialara göre 54 yaşındaki Kuşum Aydın çocuğunu yıllar sonra Müge Anlı'da arayacak.

Şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, üniversite okuduğu yıllarda tanıştığı ve o dönemde kendisinden hamile olduğunu belirten İsviçreli sevgilisi bulmak için uğraşacak.

"33 yaşında çocuğum olabilir": Magazin gündemine bir anda bu haberle oturan Kuşum Aydın'ın yakın çevresine "33 yaşında çocuğum olabilir" dediği öğrenildi.

ATV ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı'ya, hamile olduğunu söyleyen sevgilisini bulmak için çıkacağını belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkatleri çekti.

Peki, Kuşum Aydın olan bilinen şarkıcı kimdir?

Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla anılan sanatçı, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu olarak biliniyor.

1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da bilinmektedir.

Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu.

Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi.

Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.