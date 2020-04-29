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ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı.

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Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin, Carolina eyaletinde "Evde kal" uygulaması başlatılmıştı. Ancak kadın aktivist Audrey Whitlock önderliğindeki grup bu kararı eylem yaparak protesto etmişti. Protestocu grubun lideri durumunda bulunan Whitlock koronavirüse yakalandı.

Koronaya yakalandı

Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock'a koronavirüs bulaştığını duyurdu. Haberde, Kuzey Carolina'da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock'un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi.'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.

Eyaletteki protestolar 

Audrey Whitlock'un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.

Kuzey Carolina'da son durum 

NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti. NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.

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