Ekrem İmamoğlu 'safa yattı'! Medyaya yansıdıktan sonra öğrenmiş

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'dan kiraladığı arazideki yıkımla ilgili, "Medyaya yansıdıktan sonra Fahrettin Bey'e ait olduğunu öğrendim" dedi.

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CHP'nin işi gücü bırakıp bir çardağın peşine takılmasına neden olan olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'dan kiraladığı araziye yaptırdığı çardak ve şöminenin İBB ekipleri tarafından yıkılmasına ilişkin olarak "Kendileri hatalarını kabul ettiler; yıkım yapacağını ifade ettiler" ifadelerini kullandı. İmamoğlu konuşla ilgili şöyle konuştu:

'Hemen medyaya yansıması tesadüf'!

"Fahrettin Altun Bey'i tanımam etmem. Eve yapılan işlem kişiye göre yapılmaz. Zaten tesadüftür. İşlem yapıldığı gün basında da yer buldu" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "Kendileri hatalarını kabul ettiler, kendileri yıkıp yapacağını ifade etti. Arkadaşlarımızın bana ulaştığı rapor bu yönde."

'Hatalarını kabul ederek karşılıklı tutanak tutuldu'

"Bizim arkadaşlarımızın bana ulaştığı rapor bu yönde. Hatalarını kabul ederek karşılıklı tutanak tutulduğunu ifade etti. Zabıtalar hangi işlem yapılması gerekiyorsa yaptılar. Ama detaylı şekilde şu var bu var diye elimde rapor yok. Talep edilirse paylaşılır."

'Medyaya yansıdıktan sonra Fahrettin Bey'e ait olduğunu öğrendim'

"Bu konuda bize ihbar geldi. İhbar üzerine arkadaşlarımız oraya gitti. Medyaya yansıdıktan sonra ben Fahrettin Bey'e ait olduğunu öğrendim. Ama kendileri hatalarını kabul ettiler ve arkadaşlarımız tutanak tuttular."