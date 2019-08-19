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Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Fenerbahçe taraftarı önünde sezona 3 puanla başlamak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE: 2 - 0 :GAZİŞEHİR FK

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GAZİŞEHİR FK: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski
TEKNİK DİREKTÖR: M. Sumudica

Hücum hattı tamamen değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı. Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı. Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.

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