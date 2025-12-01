Fenerbahçe - Galatasaray / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında futbol dünyasının nefesini kesecek dev randevu sahne alıyor: Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde çıktığı son 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak etkili bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe, derbiyi de kazanıp liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri ise son 3 haftada topladığı 4 puan sonrası ritmini yeniden bulma peşinde.

Fenerbahçe 0 - 1 Galatasaray

39'Sol kanattan son çizgiye inen Brown içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma topu uzaklaştırdı.

27'GOL! Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Sane, sırasıyla Edson ve Skriniar'ı çalımlayarak ceza yayının soluna sokuldu. Sane'nin ceza yayının solundan şutunda Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti.

19'İlkay'ın hatasında topu alan En-Nesyri sol kanattan ceza sahasına girdi. Tekrar topu alan İlkay, En-Nesyri'nin mücahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kendi ceza sahasında serbest vuruş kazandı.

14'Karşılaşmanın geride kalan kısmı orta alanda topa sahip olma mücadelesiyle geçti.

7'Sağ kanattan atağa çıkan Nene ortasını yapamadan Kazımcan müdahale etti ve top kornere gitti.

3'Gönderilen uzun topta sağ kanattan atağa kalkan Osimhen ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sol kanata kadar gitti.

1'İlk düdük geldi ve Kadıköy'de dev derbi başladı.

Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK DERBİ

Dünya futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir kez daha sahne alıyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı 6'da 6 yapmanın yollarını ararken, 1 puan farkla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar ise Okan Buruk önderliğinde konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE 404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 403 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 543 golüne, Aslan 502 golle karşılık verdi.

DOMENICO TEDESCO VE OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi 2 derbi maçına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu maçlarda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı. Okan Buruk ise Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekibin başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmazken, Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ASENSIO İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio istatistikleri ile son haftanın parlayan ismi olmayı sürdürüyor. Takımın yükselişinde en önemli pay sahibi olan isimlerin başında gelen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i 11'de olmak üzere 9 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 6 gole imza atan Asensio, son 5 maçta ise 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda. Ligdeki 13 müsabakada 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. "Cimbom" artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin (30) ardından ligin en golcü ikinci, Göztepe'den (6) sonra en iyi savunma yapan ikinci ekibi olarak dikkati çekiyor.

OOSTERWOLDE VE TORREIRA SINIRDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde sarı kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak olan Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

SÜPER LİG'DE 137. MAÇ

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 136 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 45 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol attı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 8'si lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere sona erdi.