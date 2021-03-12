Fenerbahçe Boupendza için masaya oturuyor

Fenerbahçe, devre arasında Hatayspor'un santrforu Boupendza'yı istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Açılış maçının transferin ateşini yeniden yakması bekleniyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında temelleri atılan Hatay Stadyumu, Hatay Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde yapılan protokolle Atakaş Hatayspor Kulübü'ne bir yıllığına kiralandı. Protokol her sene yenilenecek. Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 25 bin kişilik stadın açılışını bir aksilik olmazsa 27 Mart'ta Fenerbahçe ile oynanacak maçla yapacaklarını belirtti.

Devre arası görüşülmüştü

Sabah'ın aktardığı habere göre; bu hazırlık maçının Boupendza konusunda iki kulüp arasındaki sıcaklığı da artırması bekleniyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe devre arasında Gabonlu forvet için Hatayspor'a "Sezon sonu ödemeli" bir teklif sunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sarı-lacivertliler, Güney temsilcisinden, "Sonra yeniden görüşelim" sözünü alarak masadan kalkmıştı.

Rusya transferi yatmıştı

Boupendza da gelecek sezon Fenerbahçe'de oynamak için Krasnodar'ın teklifini reddetmişti. Hatayspor, Rus ekibi ile 8 milyon Euro'ya el sıkışmış ancak 24 yaşındaki golcü, teklifi kabul etmeyince imzalar atılamamıştı.

Gol krallığında zirvede

Boupendza, 25'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi maça çıkarken 18 gol attı. Gabonlu santrfor, bu gollerle Süper Lig krallık yarışında zirvede.