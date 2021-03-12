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İstanbul'da komşular camdan içeri girdi! Acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da yalnız yaşayan Selahattin Kanat isimli şahıs komşuları tarafından evinde asılı olarak bulundu.

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Olay, Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Selahattin Kanat'dan (60) komşuları bir süre haber alamadı. Kanat'ı merak eden komşuları açık camdan içeri girip kapıyı açtıklarında adamı asılı olarak gördü. Bunun üzerine komşular, yakınlarına ve polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kanat’ın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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