Kaderi 1923'te değişti 600 yaşında! Bursa'da dudak uçuklatan fiyata satıyor
BURSA'da 1923'te kaderi değişen Aziz Yuhanna Kilisesi dudak uçuklatan fiyata satışa çıkarıldı.
Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, ’Mülk Edindirme Yasası’ çıkararak göç sonucu Yunanistan’dan Türkiye’ye gelenleri mülk sahibi yaptı.
Bu kapsamda Tirilye Mahallesi’nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan’dan gelen ’Giritli Ali Durak’ isimli Türk bir aileye verildi. Giritli aile, 90 yıl sonra binayı, İstanbullu bir iş adamına sattı.
‘Apart Otel’ yapmak isteyen iş insanı bürokratik engele takıldı. Mudanya Belediyesi’nin imar planlarında bahçeli ev olarak görülen binanın butik otel yapılmasına Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü daha önce kilise olarak kullanıldığı gerekçesiyle izin vermedi.
Tur rehberi Kadri Uyanık, “Tirilye, Osmanlı döneminde Hristiyan Rum yerleşim bölgesi. ‘Tirilye’ Rumca üç anlamına gelir. Buraya Roma döneminde İznik Konsülü toplantısına muhalefet olan 3 din adamı yerleşti." dedi.