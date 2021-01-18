Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, bu karşılaşmayı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ankaragücü ise hanesine puan ya da puanlar yazdırarak gelecek günler için umudunu korumayı amaçlıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'in naklen yayınlanıyor.

35 puanla zirve ortağı olmayı başaran Fenerbahçe, galibiyet serisini Ankaragücü karşısında da sürdürmek istiyor. Düşme hattında yer alan başkent temsilcisi ise hanesine puan ya da puanlar yazdırarak gelecek günler için umudunu korumayı amaçlıyor.

Fenerbahçe: 2 - 0 :Ankaragücü (İlk yarı sona erdi)

45+3' Nazım Sangare'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Dimitris Pelkas'ın şutunda top Zvonimir Sarlija'dan sekerek kornere çıkıyor.

45+1' Dimitris Pelkas'ın ceza yayı gerisinden yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ricardo Friedrich'in kontrolünde yandan auta çıkıyor.

37' Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Endri Cekici geçiyor. Endri Cekici sağ ayağıyla etkili bir şut çıkarıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

34' GOOOLL!! Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor! Ozan Tufan'ın uzun pasıyla Mame Thiam ceza alanı hemen içinde topu göğsüyle önüne indirdikten sonra pasını Mbwana Samatta'ya veriyor. Mbwana Samatta'nın iki rakibiyle girdiği mücadele sonrasında Atakan Çankaya'dan seken top önünde kalıyor ve kaleci Ricardo Friedrich'in yanından topu filelerle buluşturuyor.

28' GOOOLL!! Fenerbahçe, Mame Thiam'ın golüyle öne geçiyor! Enner Valencia'nın sağ çaprazdan ortasında Mame Thiam vuruşunu yapıyor. Kaleci Ricardo Friedrich'ten dönen topu iyi takip eden Mame Thiam altıpas içinde topu ağlara gönderiyor.

25' Atila Turan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Altay Bayındır'ın ön direkte kontrol edemediği top yan kale direğine çarpıyor. Sonrasında Ozan Tufan kale sahası içinde topu uzaklaştırıyor. Pozisyonun devamında Joseph Paintsil'in ceza yayı gerisinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

24' Endri Cekici'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına açılan topa Joseph Paintsil bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top tekrar kornere çıkıyor.

13' Rakip yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Enner Valencia geçiyor. Enner Valencia doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Ricardo Friedrich topa sahip oluyor.

9' Luiz Gustavo'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ricardo Friedrich'te kalıyor.

8' Enner Valencia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mame Thiam ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top bir kez daha kornere çıkıyor. Enner Valencia bu kez sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Enner Valencia'nın ortasında Mbwana Samatta ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak kale çizgisi üzerinde top Atila Turan'dan dönüyor.

5' Filip Novak'ın pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Ricardo Friedrich'in üzerine gidiyor.

Stat: Ülker

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mame Thiam, Mbwana Samatta

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, Idriz Voca, Daniel Lukasik, Saba Lobjanidze, Joseph Paintsil, Endri Cekici, Jonathan Bolingi