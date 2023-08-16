Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, El Mokawloon forması giyen 2003 doğumlu Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, El Mokawloon forması giyen 2003 doğumlu Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattı.

Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Omar Fayed’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz." ifadeleri kullanıldı.