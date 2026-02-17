Fatih Atik bomba kulis paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor yapacağı ilk iş belli oldu

CHP'nin şaibelerle anılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayla ilgili kulis paylaşan gazeteci Fatih Atik, "Bana gelen bilgi mutlak butlan geliyor. Kemal Bey göreve geri dönüyor." dedi. Atik, Kılıçdaroğlu'nun ilk iş olarak hakkında suçlama olan Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarına mesafe koyacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı Özgür Özel'e karşı kaybettiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Davacı Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın verdiği ifade sonrası tartışmalar yeniden alevlendi.

Savaş kurultay süreciyle ilgili "Benim bu süreçte gördüğüm; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve kendisini destekleyen kişilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere baskı uyguladığıdır." dedi.

İstinafın yerel mahkemenin mutlak butlan talebini reddettiği kararı bozması halinde yeni süreç başlayacak.

Ramazan bayramından sonra

İşte bu noktada TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, edindiği bilgileri TGRT Haber'de canlı yayınlanan "Medya Kritik" programında böyle aktardı:

"Ankara'da CHP'nin de Kılıçdaroğlu ekibinin de bugünkü CHP yönetiminin de konuştuğu konu mutlak butlan konusu. Bundan sonra siyasetin hızlandığını özellikle şahsi beklenti olarak şunu söyleyim. Ramazan bayramından sonra hatta daha evvel diyenler de var kendi duyumlarımdan hareketle söyleyeyim. Böyle bir karar bekliyorum. Nasıl bir karar. Lütfü Savaş'ın talebini reddeden mahkemenin kararının bozulması ya Kılıçdaroğlu'nun doğrudan göreve geri getirilmesi ya da geçici heyet atanarak CHP yönetiminin her halükarda değiştirilmesi olabilir. CHP'de Ankara siyasetinde gözler kulaklar mutlak butlan davasında. Bana gelen bilgi mutlak butlan geliyor. Kemal Bey göreve geri dönüyor. "

Kılıçdaroğlu'nun ofisine ziyaretçi sayısı arttı

Yargıdaki söylentilerden sonra Kılıçdaroğlu'nun ofisinde hareketliliğin arttığını belirten Atik, "Kemal Bey çok temkinli davranıyor fakat hazırlıkları eksik etmiyor" dedi.

Hakkında suçlama olan İmamoğlu dahil belediye başkanlarına ihraç yolu

Kılıçdaroğlu'nun daha önce "partiyi arındırın" çağrısı yaptığını hatırlatan Atik, "Kemal Bey göreve gelirse yapacağı ilk iş yargılanan hakkında suçlamalar olan belediye başkanlarını bu partiden ihraç etmek. İlk iş bu Ekrem İmamoğlu da buna dahil. Partiyi bu tartışmaların arasına duvar çekerek ayıracak." ifadelerini kullandı.