BIST 14.339
DOLAR 43,72
EURO 51,81
ALTIN 6.864,90
HABER /  DÜNYA

ABD'de buz hokeyi maçında ateş açıldı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

ABD'de buz hokeyi maçında ateş açıldı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı. Olayda 4 kişi de yaralyandı

Abone ol

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki Dennis M. Lynch Arena'daki lise hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.

"Aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi görünüyor"

Pawtucket Polis Şefi Tina Goncalves, olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, hokey maçında kurşun isabet eden 4 yaralıdan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olaydaki ölü sayısının ikiye yükseldiğini söyledi.

Goncalves, şüphelinin intihar etmesi sonucunda olayın "aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi" göründüğünü aktardı.

Yerel yetkililer, Federal Soruşturma Bürosu birimlerinin olay yerine eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine yardım etmek için bölgeye intikal ettiğini, saldırının sebebinin tam olarak ortaya çıkmasının zaman alacağını belirtti.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Suveyda’da bomba yüklü araç patladı
Suveyda’da bomba yüklü araç patladı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Spaletti'den Osimhen yorumu: Biri kaos yapıyor, diğeri de...
Spaletti'den Osimhen yorumu: Biri kaos yapıyor, diğeri de...
Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu
Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak
İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak
Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek
Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek
Savunma ve havacılıkta başarının sırrı ekosistemden geçiyor
Savunma ve havacılıkta başarının sırrı ekosistemden geçiyor
Kahramanmaraş’ta 20 bin dönüm arazi sular altında
Kahramanmaraş’ta 20 bin dönüm arazi sular altında