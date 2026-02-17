BIST 14.339
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşlığına geçen Bahçeşehir Koleji oyuncularından Malachi Flynn, ilk kez aday kadroya davet edildi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Ay-yıldızlılar, 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de ise Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak.

