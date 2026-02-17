Suveyda’da bomba yüklü araç patladı

Suriye’nin Suveyda kentinde bomba yüklü bir araçta meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin Suveyda şehrinde bomba yüklü araç infilak etti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

SURİYE'DEKİ PATLAMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

PATLAMA TÜRBENİN YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.