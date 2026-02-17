BIST 14.339
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu bir araç devrildi ve 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Dursun A. (55) idaresindeki 46 K 7054 plakalı yolcu minibüsü, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Kılılı mevkisinde, Mehmet Ç. yönetimindeki 46 S 1048 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

