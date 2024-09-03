Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

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Açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte konut ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 64,91 oldu.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.