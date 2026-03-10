BIST 13.067
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle iş birliği halinde oğlu Cihantimur'u yurt dışına çıkarmıştı.

NE ZAMAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR?

Geçen günlerde olaya ilişkin açılan davada iddianame kabul edildi.

 Aralarında ABD'de tutuklu olan Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un da bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. 

 ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde Tok dahil 5 sanığın 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

 İADE SÜRECİ DURDURULMUŞTU

 Tok hakkında ABD'de Türkiye'ye iade kararı verilmesinden sonra Eylem Tok’un avukatı iade sürecinin durdurulması için başvurmuş ve  mahkeme, Tok'un Türkiye'ye iadesini geçici süreyle erteleme kararı almıştı.

İSTENEN CEZALAR

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla hapis cezası talep ediliyor.

OĞLUNU ABD'YE KAÇIRMIŞTI

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye kaçmıştı. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.

