BIST 13.176
DOLAR 44,03
EURO 51,33
ALTIN 7.396,84

En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi

En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi

Bu yılki Türk Dolar Milyarderleri Listesi'nde 43 kişi var. Listeye sekiz yeni isim eklendi ve bir kişi de sıralamaya yeniden girdi.

En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi - Resim: 1

Milyarderlerin toplam serveti geçen yıla göre 26,6 milyar dolar artarak, 106 milyar dolara ulaştı.

117
En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi - Resim: 2

2026 Forbes Dolar Milyarderleri Listesi'nin bu yılki en büyük sürprizi ise hayret uyandırdı... 

217
En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi - Resim: 3

MEHMET SİNAN TARA

2.5 milyar dolar
ENKA-İnşaat

Mehmet Sinan Tara, Türkiye'nin en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden biri olan ENKA'nın yönetim kurulu başkanı.

317
En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi - Resim: 4

MUSTAFA RAHMİ KOÇ

 

2.6 milyar dolar

Koç Holding - Çeşitli

Mustafa Rahmi Koç, ana sektörleri enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve finans olan Koç Holding'in onursal başkanı.

417