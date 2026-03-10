En zengin 15 Türk belli oldu! Listeye sekiz yeni isim eklendi
Bu yılki Türk Dolar Milyarderleri Listesi'nde 43 kişi var. Listeye sekiz yeni isim eklendi ve bir kişi de sıralamaya yeniden girdi.
Milyarderlerin toplam serveti geçen yıla göre 26,6 milyar dolar artarak, 106 milyar dolara ulaştı.
2026 Forbes Dolar Milyarderleri Listesi'nin bu yılki en büyük sürprizi ise hayret uyandırdı...
MEHMET SİNAN TARA
2.5 milyar dolar
ENKA-İnşaat
Mehmet Sinan Tara, Türkiye'nin en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden biri olan ENKA'nın yönetim kurulu başkanı.
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
2.6 milyar dolar
Koç Holding - Çeşitli
Mustafa Rahmi Koç, ana sektörleri enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve finans olan Koç Holding'in onursal başkanı.
