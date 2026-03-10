BIST 13.078
Bakan Fidan Arakçi ile görüştü! 'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Fidan, mevkidaşına görüşmede "Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

 4 Mart'ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili tepki ve endişeler iletilmişti. İran tarafı füzenin kendilerince gönderilmediğini belirtmişti.

 Ancak 9 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ikinci kez ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıklamış, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü duyrulmuştu. Olayda can ya da mal kaybı olmazken İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti. 

