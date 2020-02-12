Eşref Hamamcıoğlu Mustafa Cengiz'i özür dilemeye davet etti!

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mart ayında yapılan mali genel kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan sürecin ve davaların devam ettiğini belirten Hamamcıoğlu,

“Dün alınan kararla bu süreç hukuksal olarak sonlandı. Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir. Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Futbol takımımızın da yeniden potaya girmesi göz önüne alındığında hep beraber iyi temennilerde bulunmak faydalı olacaktır. Başarıya odaklanmaktan uzaklaşmayalım. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız” diye konuştu.