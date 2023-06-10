BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  POLİTİKA

Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu

Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu

Twitter'dan açıklama yapan eski gençlik ve spor bakanı Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği veda yazısında Kılıç, "İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik" dedi. Kılıç açıklamalarında 8 yıllık aranın ardından yeniden siyasete döneceği mesajı verdi.

Abone ol

AK Parti'de üç dönem milletvekilliği yapan ve 2011-2013 tarihleri arasında gençlik ve spor bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

8 yıllık aranın ardından siyasete dönme mesajı veren Suat Kılıç hangi partiye katılacağını veya izleyeceği yol haritasını belirtmedi.

Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan eski bakan Suat Kılıç şunları söyledi: 

"Değerli dostlarım;

3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AKPARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım.

8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.

Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun.

2002’de AKPARTi’de 2011’de GSB’de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun.

İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik.
İyi ki…
Ve nihayet…

Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız.

Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmetten mahrum bırakmasın.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim.

Sevgi ve saygılarımla."

ÖNCEKİ HABERLER
LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?
LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?
Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü
Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk fotoğraf
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk fotoğraf
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Claudia Cuic, Melikgazi Kayseri Basketbol'da
Claudia Cuic, Melikgazi Kayseri Basketbol'da
Foreign Policy, Erdoğan'ın iki önceliğini açıkladı: Batı'dan ülkesi için üç şey isteyecek
Foreign Policy, Erdoğan'ın iki önceliğini açıkladı: Batı'dan ülkesi için üç şey isteyecek
YKS ne zaman 2023 YKS sınavı oturum tarihleri ayın kaçında?
YKS ne zaman 2023 YKS sınavı oturum tarihleri ayın kaçında?
Trump hakkında flaş gelişme! "Gizli belge" davasına bakacak avukatlar değişti
Trump hakkında flaş gelişme! "Gizli belge" davasına bakacak avukatlar değişti
Kadını darp edip zorla alıkoydu! Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise ecel teri döktürdü: Sarf ettiği sözler 'pes' dedirtti!
Kadını darp edip zorla alıkoydu! Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise ecel teri döktürdü: Sarf ettiği sözler 'pes' dedirtti!
Erzurum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı