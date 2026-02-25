Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla öldürüldü

Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kimlikleri tespit edilen şahısların çok sayıda suç kaydı çıktı.Abone ol
Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, rezidansın 5'inci katındaki koridorda 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Silahla vurulduğu tespit edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çok sayıda suç kaydı çıktı
Yapılan incelemede söz konusu kişilerin M.E.K. ve F.K. olduğu tespit edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.