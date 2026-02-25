BIST 14.051
İsrail ana muhalefet lideri Lapid'den "Büyük İsrail" fikrine destek

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin gündeme getirdiği Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşüne destek verdiğini açıkladı.

İsrail'in Kipa Haber internet sitesine konuşan Lapid, İsrail'in sınırlarının "Tevrat'ta belirtilen sınırlar" kadar genişletilmesi fikrine destek verdiğini açıklayarak, "Büyük İsrail" ideali doğrultusunda sınırların "Irak'a kadar uzanabileceğini" savundu.

Lapid, Huckabee'nin Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" yönündeki açıklamasına destek vererek, "Yahudilere büyük, geniş, güçlü bir toprak ve bizler, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için güvenli bir sığınak sağlayacak her şeyi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sınırlarının ne kadar geniş olması gerektiği sorusuna, "mümkün olduğunca geniş" cevabını veren Lapid, bu konuda "güvenlik, siyaset ve zamanlama gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini" ve İsrail topraklarının Irak'a kadar uzanabileceğini savundu.

Lapid, "Siyonizm Tevrat'a dayanmaktadır, İsrail toprakları üzerindeki yetkimiz kutsal kitaba dayalıdır, İsrail'in Tevrat'taki sınırları çok açıktır. İsrail toprakları üzerindeki mülkiyet tapumuzun Tevrat olduğuna inanıyorum, dolayısıyla sınırlar Tevrat'ın sınırlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, daha önceden iki devletli çözüme destek vermesiyle biliniyordu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, İsrail'in tüm bölgeyi kontrol etmesi ihtimali hakkında "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Huckabee’nin bu ifadeleri bölge ülkelerinde sert tepkiye neden olmuş; Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke yayımladıkları ortak açıklamada, bu sözleri "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirmişti.

