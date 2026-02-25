BIST 14.051
Kutsal topraklarda bir azim hikayesi! Engelli genç engel tanımadı bireysel Umre yaptı

Beylikdüzü'nde yaşayan engelli vatandaş Sedat Aksu, “olmaz” denileni başararak ilham verici bir hikayenin kahramanı oldu. Demir, bireysel Umre yaparak herkesi derinden etkiledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde sarsılmaz inanç ve teslimiyetin bir örneği yaşandı. 23 yaşındaki engelli Sedat Aksu, “inanç varsa yol açılır azim varsa engel kalmaz” sözünü gerçeğe dönüştürdü.

Çocukken geçirdiği havale sonucu engelli kalan ve yürümekte zorlanan Aksu, asıl engellerin kafada olduğunu gösteren bir harekete imza attı.

Fatih Sultan Mehmet Camii'nin 5 vakit cemaatinden olan genç, Umre yaparak örnek oldu.

Pasaportunu kendi çıkarttı. Tamamlaması gereken tüm işlemlerini bir başına yaptı. Tur şirketlerini tercih etmedi, fiziksel durumuna rağmen bireysel Umre başvurusu yaptı.

Önceki gün tek başına Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden Aksu, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla birlikte Kabe'de Umre ibadetini gerçekleştirdi.

Umre yolculuğu öncesi cami görevlileri ve cemaatiyle helalleşen genç, duygularını "Rabbim bizlere nasip etti. Bugünleri bizlere gösterdiği için yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun" sözleriyle dile sevincini dile getirdi.

