BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

ERZURUM'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolu uygulama noktasında İran'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan üst aramalarında Morteza Cheshm B.'nin meyve suyu kutusuna gizlediği 36 kapsül halinde 245,43 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucu yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, Morteza Cheshm B.'yi, hastaneye götürerek iç beden muayenesi yaptırdı.

Yapılan muayenede, şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 27 kapsül halinde 192,69 gram afyon sakızı tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Morteza Cheshm B. tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
Ekrem İmamoğlu ayağa kalkıp laf attı CHP'li belediye başkanı 'İBB Başkanlığına adayım' dedi
Ekrem İmamoğlu ayağa kalkıp laf attı CHP'li belediye başkanı 'İBB Başkanlığına adayım' dedi
Olmaz olsun böyle evlat! Dövdüğü annesinin gözünü oydu
Olmaz olsun böyle evlat! Dövdüğü annesinin gözünü oydu
Bursa'da zeytinliğe dalan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da zeytinliğe dalan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 1 yaralı
Koray Avcı Bodrum'u coşturdu
Koray Avcı Bodrum'u coşturdu
Kılıçdaroğlu'ndan 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11’inci maça çıkmaz yorumuna cevap
Kılıçdaroğlu'ndan 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11’inci maça çıkmaz yorumuna cevap
Türkiye'de günlerdir konuşuluyor! Motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi, o anları anlattı
Türkiye'de günlerdir konuşuluyor! Motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi, o anları anlattı
Bursa’da plastik fabrikası alev alev yandı!
Bursa’da plastik fabrikası alev alev yandı!
Bir bara molotof kokteylli saldırı düzenlendi! 11 kişi yanarak öldü
Bir bara molotof kokteylli saldırı düzenlendi! 11 kişi yanarak öldü
Afrika sıcakları Türkiye’ye giriş yaptı!
Afrika sıcakları Türkiye’ye giriş yaptı!
Kucaklayan bir daha bırakmadı! Birbirleriyle yarıştılar, ucuz halı satışında izdiham yaşandı
Kucaklayan bir daha bırakmadı! Birbirleriyle yarıştılar, ucuz halı satışında izdiham yaşandı
AK Parti'den milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Proje Erdoğan'ın talimatıyla son şeklini alıp hayata geçirilecek
AK Parti'den milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Proje Erdoğan'ın talimatıyla son şeklini alıp hayata geçirilecek