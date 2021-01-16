Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinde şemsiyeden fitne ürettiler Yıldıray Çiçek'in yazısı konuşuluyor

Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin evinden çıkarken şemsiyeyi tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmeyip, saniyelik şemsiyesiz kalınan anı fitne için kullanan bazı medya organlarına sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesiyle ilgili görüntüler çok konuşuldu. Bahçeli'ye şemsiye tutulmadığını iddia eden muhalif medyada "Küçük ortağa şemsiye bile yok" başlıkları atıldı. O gazetelere göre MHP'liler bu fotoğrafa çok kızdı.

Peki ziyarette neler yaşandı? Olayın aslı neydi? Gerçekten de Bahçeli'ye farklı muamele mi vardı? Bahçeli'nin basın danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, fotoğraflar eşliğinde en ince ayrıntısına kadar "Şemsiyeden fitne yaratmaya kadar düştüler" başlıklı köşe yazısında anlattı.

Şemsiyeyi bizzat Erdoğan tuttu

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmek için geldiğinde yağan yağmuru işaret ederek “rahmetle geldik” demiş, o anda Cumhurbaşkanı Erdoğan korumasından şemsiyeyi alıyor, kendine tutuyor. Karşısında bulunan MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye de Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker şemsiye tutuyordu.

Çıkışta da Cumhurbaşkanı Erdoğan nezaket örneği göstererek MHP Lideri Devlet Bahçeli ile evden çıkarken şemsiyeyi kendisi bizzat tutmuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de kapıda vedalaştıktan sonra nezaket örneği göstererek yağan yağmurda Cumhurbaşkanı’nın makam aracına kadar eşlik etmiştir. Evden çıkma anında tek şemsiye kullanıldığı için, karşılamanın başındaki sahne olmamıştır. MHP Lideri yağan rahmeti de kendisine elbette mesele etmez. Çünkü biz çok şahit olduk. Yağmurlu havada miting yaparken “Vatandaşımız ıslanırken bizim palto ve şemsiye kullanmamız olmaz” diyerek geri çevirdiğini… Böyle bir nezaket anlayışı olan lidere hangi fitne ve fesadınız tutar ki?

"Saniyelik şemsiyesiz kalınan anı fitne salmak için kullandılar"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin evinden çıkarken şemsiyeyi tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmeyip, saniyelik şemsiyesiz kalınan anı sırf Cumhur İttifakı içine fitne salmak için kullananlar, inanın çukurdan da aşağı bir seviyededir. Hemen saniyeler sonra da zaten MHP Özel Kalem Müdür Yardımcı Muhammed Bilal Aydın fotoğrafta da görüldüğü gibi MHP Lideri’nin şemsiyesini tutmuştur.

"Cumhur İttifakı’nı devirmek için her türlü kara propagandaya başvuracaklardır"

Cumhur İttifakı’na düşmanlıktan dolayı gözü dönmüş sol ve yancı medya için de bu manzaralar oldukça doğal olmaktadır. Bundan önce de neler yaptılar neler… Ama bu son yaptıkları zekâ seviyelerinin de yerlerde süründüğünü göstermiştir.

Bu şemsiye haberi de gösterdi ki, bunlar Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek için her türlü kara propagandaya başvuracaklardır."

Yıldıray Çiçek'in yazısının tamamı tıklayın