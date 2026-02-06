BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,48
ALTIN 6.784,43
HABER /  GÜNCEL

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı

6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Abone ol

Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.  Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı - Resim: 0

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı - Resim: 1

Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı
Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum
Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum
''Saç örme'' akımına katılan Amedsporlu futbolcuya dev ceza! Hem para hem...
''Saç örme'' akımına katılan Amedsporlu futbolcuya dev ceza! Hem para hem...
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da
ABD'den vatandaşlarına çağrı: "İran'ı hemen terk edin"
ABD'den vatandaşlarına çağrı: "İran'ı hemen terk edin"
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Emeklilerle ilgili sözleri tartışılan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı kritik atamalar Resmi Gazete'de
Emeklilerle ilgili sözleri tartışılan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı kritik atamalar Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı