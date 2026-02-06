BIST 13.589
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı

Dünya liderleriyle girdiği sert polemiklerle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye yönelik övgü dolu açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump, Bukele'nin özellikle suçla mücadele kapsamında uyguladığı sert güvenlik politikalarını desteklediğini belirterek, El Salvador liderini "en sevdiği isimler" arasında saydı.

Son dönemde farklı ülkelerin liderleri ile girdiği polemiklerle öne çıkan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez bir ülkenin liderini öve öve bitiremedi.

Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bukele'yi "en sevdiği insanlardan biri" olarak tanımlayan Trump, El Salvador yönetiminin suçla mücadelede izlediği sert politikaları övdü.

Trump, Bukele'nin devasa hapishaneler işlettiğini belirterek, ABD'nin yakaladığı katiller, uyuşturucu kaçakçıları ve yasa dışı yollarla ülkeye girip ağır suçlar işleyen kişilerin bir kısmının El Salvador'a gönderildiğini söyledi.

"BİNLERCE KATİL ONUN HAPİSHANELERİNDE"

Trump açıklamasında, "11 bin 888 katil vardı ve bunların çoğu şu anda onun hapishanelerinde, değil mi? Ve harika bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Bukele yönetiminin suçla mücadelede kararlılığını vurgulayan Trump, bu yaklaşımın ABD'nin güvenliği açısından da önemli olduğunu savundu.

"ACIMASIZ DİYENLER OLACAK AMA…"

El Salvador'daki sert güvenlik uygulamalarına yönelik eleştirilere de değinen Trump, "Bazıları 'hayatımda gördüğüm en acımasız adam' diyecek. Ama ben bunu söylemeyeceğim" dedi. Trump, önceliğinin insan hakları tartışmalarından ziyade ülke güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bukele'nin uygulamaları Latin Amerika'da olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da destek ve eleştirileri birlikte beraberinde getiriyor.

