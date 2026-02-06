BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,48
ALTIN 6.784,43
HABER /  SPOR

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.

Abone ol

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

Agbadou, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da - Resim: 0

Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.

Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla da toplam 17 maçta görev yaptı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Emmanuel Agbadou'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP bildirimi yapıldı

Beşiktaş, Agbadou'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bakanlık komisyonu kurdu, emekli maaşları için yeni formül
Foto Galeri Bakanlık komisyonu kurdu, emekli maaşları için yeni formül Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den vatandaşlarına çağrı: "İran'ı hemen terk edin"
ABD'den vatandaşlarına çağrı: "İran'ı hemen terk edin"
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Emeklilerle ilgili sözleri tartışılan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı kritik atamalar Resmi Gazete'de
Emeklilerle ilgili sözleri tartışılan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı kritik atamalar Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı
Epstein'in intihar ettiği iddia edilen gecenin kamera kayıtlarında yeni bir kişi tespit edildi
Epstein'in intihar ettiği iddia edilen gecenin kamera kayıtlarında yeni bir kişi tespit edildi
Tarık Biberovic ikinci yarı coştu Fenerbahçe Beko Paris'te kazandı
Tarık Biberovic ikinci yarı coştu Fenerbahçe Beko Paris'te kazandı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Tezcan’dan Kanté transferi yorumu: Tek transferle Reisçi oldular
Tezcan’dan Kanté transferi yorumu: Tek transferle Reisçi oldular
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: Başka kulüp olsa yine yapardı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: Başka kulüp olsa yine yapardı
İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi