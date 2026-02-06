Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı

UEFA'ya verilecek liste konusunda kararını verdiğini belirten Domenico Tedesco, "Mert Günok bu listenin dışında olacak ve aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak. Ben bunu oyuncuya açıkladım. Oyuncu da anlayışla karşıladı." dedi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik direktör, ilk olarak transfere değindi.

Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrıldığı, bu iki ismin yerine Sidiki Cherif'in dahil olduğu yönündeki soruya yanıt veren Tedesco, "Bu sorunun geleceğini biliyordum, o yüzden hazırlanma şansım oldu. Forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmek istiyorum. Genel olarak transfer bizim için pozitif geçti. Beklentimizin de üzerinde geçti. 5 oyuncu aldık ve bu oyuncuların sadece oyuncu kalitesi değil, insan kalitesi ve kazanma mentaliteleri çok önemli. Mert yeni bir oyuncu ama evine geri döndü. Guendouzi, Musaba, Kante ve Cherif aramıza katıldı. Cherif henüz 19 yaşında. Gelişmesi için oynatmamız gerekiyor. Genel olarak beklentimizin üzerinde geçti. Forvet pozisyonunda sayısal anlamda haklısınız ama aralık ayında da durum farksız değildi. En-Nesyri, Afrika Kupası'na gitmişti ve aynı durumdaydık, sadece Jhon ve Talisca vardı. Transfer yarın kapanıyor ve kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için yapmayacağız. Bu bizim stilimiz değil. Oyuncu alırken ikna olmamız gerekiyor. Talisca forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı." ifadelerini kullandı.

"Mert ve Musaba listede olmayacak"

UEFA'ya verilecek liste konusunda kararını verdiğini belirten Domenico Tedesco, bu konuda oyuncularla da konuştuğunu söyledi.

Listeye 3 oyuncu ekleyebildiklerini vurgulayan Tedesco, "Oyunculara kararımı bildirdim. Mert'le birlikte 5 yeni oyuncu var elimizde. 3 tane ismi listeye ekleyebiliyoruz. Mert Günok bu listenin dışında olacak ve aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak. Ben bunu oyuncuya açıkladım. Oyuncu da anlayışla karşıladı. Lig ve kupa maçlarında her zaman hazır olacağını söyledi bana. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz." açıklamasını yaptı.

Yeni transferler Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin daha önce yalnızca bir kez birlikte oynadığı ve bu maçta da Fransa Milli Takımı'nın Tedesco'nun çalıştırdığı Belçika Milli Takımı'nı yendiğinin hatırlatılması üzerine konuşan İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Fransa'ya karşı oynamak her zaman zordur. Matteo ve Kante gibi oyuncuları olduğu için zordur. Bu takıma karşı savunma yapmak da zordur, Mbappe gibi isimlere sahipler. Hem Uluslar Ligi'nde hem Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nda oynamış isimler bunlar. Her zaman dikine oynuyorlar. Kendi içlerinde bu kaliteye sahip oyuncular ve buna güveniyorlar. Saha dışında da iki harika insan. Matteo'yu daha uzun zamandır tanıyorum, N'Golo'yu da bugün tanıdım. Tanışır tanışmaz iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi."

"Süreç Fred'i çok etkiledi"

Transfer döneminde Fred'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Tedesco, sürecin Brezilyalı futbolcuyu çok etkilediğini vurguladı.

Oyuncuyla hem dün hem de bugün konuştuğunun altını çizen Tedesco, "Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Bugünkü maçta oynayacağını söyledim ve çok mutlu oldu. Oyuncu için zorlu bir durum. Fred hem takım arkadaşları hem de çalışanlar tarafından çok seviliyor. Kendisi de Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyor. Tamamen buraya odaklanmış durumdalar. Bu da bir kulüp için çok önemli. Çocukları burada okula gidiyor, buranın geleneklerini seviyorlar. Aynı şekilde takım arkadaşlarını ve teknik heyeti de çok seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Çok fazla oynamadığı bir dönem vardı ama pes etmedi, takım arkadaşlarını motive etti. Fred'de tecrübe ettiğimiz ve hala da ediyor olduğumuz durum şu, bu süreç Fred'i çok etkiledi. Bu durum da adil değil." diye konuştu.

Erzurumspor FK maçına da değinen Domenico Tedesco, rakibin çok iyi oynadığını dile getirerek, "Bizim rakibimizden beklediğimiz şey buydu. Son 11 maçta 10 galibiyetleri var. Her rakibimizi olduğu gibi onları da ciddi şekilde analiz ettik. Bu tarz maçlar zor ve tehlikeli hal alabilir. Kupa bizim için önemli, her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Maalesef Beşiktaş'a karşı son dakikada yediğimiz golle kaybetmemiz, bir üst tura çıkmamız için baskı oluşturabiliyor. Gaziantep'te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.