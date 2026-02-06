BIST 13.589
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden 2'si kadroda yok

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılılar yeni transferlerinden Noa Lang, Renato Nhaga, Sacha Boey, Yaser Asprilla ile Can Armando Güner arasında bir seçim yaptı. İşte tercih edilen kadronun detayları...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden 2'si kadroda yok - Resim: 1

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Avrupa için tercihini yatı. Sarı-kırmızılı takımın patronu Buruk, 5 yeni transferden 3'ünü listeye eklerken, 3 ismi de kadrodan çıkarttı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden 2'si kadroda yok - Resim: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini gerçekleştirdi. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden 2'si kadroda yok - Resim: 3

Galatasaray’da UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey eklendi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlerden 2'si kadroda yok - Resim: 4

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Yaser Asprilla ile Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Öte yandan Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir ise kadrodan çıkarıldı.

