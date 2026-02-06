Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü

Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş, hakem Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çaldığı müsabakada Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, bir de acı haber geldi.
TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ
Maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü. Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
KOCAELİSPOR: SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ HARDA
Acı haberi Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
Maalesef Harda’yı kaybettik…
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Seni asla unutmayacağız Harda…