BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,41
ALTIN 6.699,68
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü

Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş, hakem Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çaldığı müsabakada Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, bir de acı haber geldi.

TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ

Maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü. Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KOCAELİSPOR: SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ HARDA

Acı haberi Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Maalesef Harda’yı kaybettik…

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Seni asla unutmayacağız Harda…

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Tezcan’dan Kanté transferi yorumu: Tek transferle Reisçi oldular
Tezcan’dan Kanté transferi yorumu: Tek transferle Reisçi oldular
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: Başka kulüp olsa yine yapardı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: Başka kulüp olsa yine yapardı
İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız
Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız
Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Suudi Arabistan'da "deve pasaportu" projesi
Suudi Arabistan'da "deve pasaportu" projesi
PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası
PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu