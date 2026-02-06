Bakanlık komisyonu kurdu, emekli maaşları için yeni formül
Son yıllarda en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirmeler haksızlığa yol açtı. Daha yüksek prim ödeyen ve daha fazla prim gün sayısı olan emekliler de aynı maaşı almaya başladı. Vatandaşın isyanını haklı bulan hükümet, ortaya çıkan bu adaletsizliği gidermek için yeni formül arayışına girdi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emekli maaşlarıyla ilgili komisyon kuruldu. Yapılacak revizyonla birlikte emekli maaşları arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılacağı öğrenildi.
En düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu sebeple daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.
AK Parti’de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geliyor.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti ve hükûmetin gündeminde bulunan bu tartışmalar sebebiyle hem ilgili bakanlıklar hem de AK Parti yönetimi nezdinde sistemle ilgili neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor. AK Parti genel merkez bünyesinde strateji kurulunda da emekli maaşları konusunda değerlendirmeler yapılarak, mevcut sistemin yeniden ele alınmasına ilişkin görüşler dile getirildi.
HAKSIZLIĞA ÇARE ARANIYOR
Hükûmetin, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik 2019’dan bu yana yaptığı iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen emekliler açısından adaletsizliği ortaya çıkardığı değerlendirmesi yapılıyor.
Her zam döneminden sonra, en düşük emekli aylığı alanların sayısı bu sebeple artmaya başladı. Son olarak en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasından sonra bu kategoride olanların sayısı 5 milyona ulaştı. 2025 Temmuz döneminde bu sayı 3,7 milyon olarak açıklanmıştı.