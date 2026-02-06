Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: Başka kulüp olsa yine yapardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Fenerbahçe Kulübü üyesi Bilal Erdoğan, N’Golo Kante transferi süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbola verdiği destek hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü üyesi olan Bilal Erdoğan, N’Golo Kante transferiyle ilgili gündem olan destek sürecine dair konuştu. Erdoğan, bu durumun istisnai olmadığını ve geçmişte de birçok kulüp için benzer adımlar atıldığını ifade etti.

Bilal Erdoğan, "N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki destek ne ilk ne de son olacak. Cumhurbaşkanımız kulüp ayrımı yapmadan Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve diğer camiaların meselelerini de hep çözmüştür." ifadelerini kullandı.

"Başka kulüp olsa yine yapardı"

Bilal Erdoğan, "Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.