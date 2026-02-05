PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Çekdar Orhan'a yaptığı gol sevincinin ardından 5 maç men cezası verdiğini duyurdu.Abone ol
Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 23’üncü haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile karşılaşmıştı.
Rakibini 7-0 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, puanını 46’ya çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturmuştu.
Mücadelede gol atan Diyarbakır takımının formasını giyen Çekdar Orhan'ın hareketi ise sahadaki futbolun önüne geçmişti.
GOL SEVİNCİNDE SAÇ ÖRME HAREKETİ YAPMIŞTI
27 yaşındaki Çekdar Orhan, gol sevincinde terör örgütüne destek verme amacıyla başlatılan saç örme hareketi yapmıştı.
5 MAÇ MEN CEZASI
Yaşanan bu gelişmenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Çekdar'ın cezası belli oldu.
PFDK, ideolojik propaganda yapılması nedeniyle Çekdar'a 5 maç men cezası verildiğini duyurdu.
Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'e de 600 bin TL para cezası verildi.
KULÜP CEZA ALMIŞTI
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, paylaşımın futbolun itibarını zedelediği ve ideolojik propaganda içerdiği gerekçesiyle Amedspor’a 802 bin 500 TL para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren’e ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.