BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.773,16
HABER /  SPOR

PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası

PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Çekdar Orhan'a yaptığı gol sevincinin ardından 5 maç men cezası verdiğini duyurdu.

Abone ol

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 23’üncü haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile karşılaşmıştı.

Rakibini 7-0 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, puanını 46’ya çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturmuştu.

Mücadelede gol atan Diyarbakır takımının formasını giyen Çekdar Orhan'ın hareketi ise sahadaki futbolun önüne geçmişti.

GOL SEVİNCİNDE SAÇ ÖRME HAREKETİ YAPMIŞTI

27 yaşındaki Çekdar Orhan, gol sevincinde terör örgütüne destek verme amacıyla başlatılan saç örme hareketi yapmıştı.

5 MAÇ MEN CEZASI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Çekdar'ın cezası belli oldu.

PFDK, ideolojik propaganda yapılması nedeniyle Çekdar'a 5 maç men cezası verildiğini duyurdu.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'e de 600 bin TL para cezası verildi.

KULÜP CEZA ALMIŞTI

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, paylaşımın futbolun itibarını zedelediği ve ideolojik propaganda içerdiği gerekçesiyle Amedspor’a 802 bin 500 TL para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren’e ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler
Altay Bayındır hamlesi! Beşiktaş zamanla yarışıyor
Altay Bayındır hamlesi! Beşiktaş zamanla yarışıyor
Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit
Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit
Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti
Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"