Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Kocaelispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Her iki takımın golleri de penaltıdan geldi. Kocaelispor'un golünü 18. dakikada Serdar Dursun, Beşiktaş'ın golünü de 88. dakikada Orkun Kökçü attı.

Bu sonucun ardından grup lideri Beşiktaş puanını 7'ye, Kocelispor da 4'e yükseltti.