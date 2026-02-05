BIST 13.589
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edeceği kaydedildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

